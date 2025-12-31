Íî¸ì²È¤ÎÎÓ²È»°Ê¿¡Ê55¡Ë¤¬31ÆüÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢Íî¸ì²È¡¦½éÂåÎÓ²È»°Ê¿¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç2ÂåÌÜ¤ÎÊì¡¦³¤Ï·Ì¾¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖÊì¤Ï12·î24Æü¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¡Ä»ä¤Ï2»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÉÂ¼¼¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤Æ¡ÈÊì¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡É¤ÈÉÂ±¡¤Ë¤¤¤ë»þ¤ÏÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¡¢¤¹¤ë¤È¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢»ä¤Î¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ²¹¤á¤Æ¤â¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊì¤È²á¤´¤·¤¿ºÇ¸å¤Î»þ´Ö¤ò¿¶