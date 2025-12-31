¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤È²£ÉÍÎ®À±¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù²ÎÉñ´ìºÂÂç³¢ÆüÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£ÏÂÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹ñÊõ¡×¹ë²Ú¥­¥ã¥¹¥È¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¤ÎÏÂÉþ»Ñ¢¡¡Ö¹ñÊõ¡×¥­¥ã¥¹¥È¡¢ÏÂÁõ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ï¡¢µÈÅÄ½¤°ì»á¤ÎºÇ¹â·æºî¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¡£Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤­¼è¤é¤ì¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¡ÊµÈÂô¡Ë¤¬Êâ¤à50Ç¯