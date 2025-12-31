½÷Í¥¥·¥ó¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡Ê52¡Ë¤¬¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤òÄ¹´ü´ÖÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È6²¯±ßÃ¦ÀÇ¡Éµ¿ÏÇ¤ÎÈþ¿Í½÷Í¥´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¸øÃÄ¤Ï12·î30Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö4Âç¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡×¤Î¹â³Û¡¦¾ï½¬ÂÚÇ¼¼Ô1Ëü3449¿Í¤Î»áÌ¾¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¥·¥ó¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¤¡¦¥¸¥ó¥Û¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥ó¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤Ï2014Ç¯2·î¤«¤é2021Ç¯10·î¤Þ¤Ç¡¢·×78¥«·îÊ¬¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤òÌ¤Ç¼ÉÕ