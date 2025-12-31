°µ´¬¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤À¡£12·î31Æü¤ËÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î£²²óÀï¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¡£¶ðÂôÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¤ÏËÙ±Û¡ÊÅìµþA¡Ë¤È±§¼£»³ÅÄ¾¦¡Ê»°½Å¡Ë¤¬Áê¤Þ¤ß¤¨¡¢ËÙ±Û¤¬£¹¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾¤Î23Ê¬¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÎÆÀÅÀ²¦¡¦»°³ûÁÕÂÀ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤¿ËÙ±Û¤Ï¡¢37Ê¬¤ËÃ«¸ýÚßÀ®¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤ë¡£·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤â¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡£11Ê¬¤Ë»°³û¡¢15Ê¬¤ËßÀ²¬ÂçÀ¤¡¢17Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿Ã«¸ý¤Ï27Ê¬¤Ë¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥Ï¥Ã