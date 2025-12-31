¢¨Á°²óÃÍ¤¬ºÆÅÙ½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ËÇ°×¼ý»Ù¡Ê11·î¡Ë16:00 ·ë²Ì-79.8²¯¥É¥ë Í½ÁÛN/AÁ°²ó-75.5²¯¥É¥ë¡Ê-75.8²¯¥É¥ë¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊËÇ°×¼ý»Ù)