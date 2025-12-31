Âç³¢Æü¤ÎÀÄ¿¹¸©¤ÏÁ´°è¤ÇÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¢¤È¡¢Ç¯±Û¤·´¨ÇÈ¤¬½±Íè¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ìë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤«¤é¤¢¤¹Í¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÄ¿¹»ÔÌ±¡Ö¤É¤«¤É¤«¹ß¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¿·Ç¯Áá¡¹¤Î½Ð¶Ð¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÊÒ¤Å¤±¤ë¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ë¡×¤¢¤¹¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¹ßÀãÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢»³±è¤¤¤¬70¥»¥ó¥Á¡¢Ê¿ÃÏ¤¬40¥»¥ó¥Á¡¢¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£