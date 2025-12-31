Àï¸å80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÆüËÜÊ¼¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÃæÉô¤Î¥ì¥¤¥ÆÅç¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤­¤¿°ÖÎî¤ÎË¬Ìä¤¬°äÂ²¤Î¹âÎð²½¤Ç¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°äÂ²¤Î»×¤¤¤ò¡¢Ì¾¸Å²°¡¦CBC¤ÎÍ§×¢Æî¼Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í§×¢Æî¼Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥ê¥ó¥¬¥¨¥óÏÑ¡¢¾¼ÏÂ17Ç¯3·î9Æü¡£¤³¤³¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¤«¡×Í§×¢Æî¼Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢24ºÐ¡£Àï¸å80Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢ÁÄÉã¤Î·»¤¬Àï»à¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò½é