ËÌµþ»ÔÆâ¤Î¸ø±à¤ÇÁÄÉã¤ËÊú¤«¤ì¤¿»Ò¤É¤â¡á2025Ç¯12·î¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤¬¡Ö°ì¿Í¤Ã»ÒÀ¯ºö¡×¤òÀµ¼°¤ËÇÑ»ß¤·¤Æ¤«¤é1·î1Æü¤Ç10Ç¯¡£Ç¯´Ö½ÐÀ¸¿ô¤ÏÁý¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤Û¤ÜÈ¾¸º¤·¤¿¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÈ¼¤¦¹ñÎÏ¿êÂà¤Ë´íµ¡´¶¤òÊú¤¯½¬¶áÊ¿»ØÆ³Éô¤Ï¡¢°é»ù¼êÅö¤ÎÆ³Æþ¤äÍÄÃÕ±à¤Î°ìÉôÌµ½þ²½¤Ê¤É¾¯»Ò²½ÂÐºö¤òÌð·Ñ¤®Áá¤ËÈ¯É½¡£¤À¤¬¡¢½¢¿¦Æñ¤Ë¤¢¤¨¤°¼ã¼Ô¤Î·ëº§¡¦½Ð»º°ÕÍß¤ÏÄã²¼¤¹¤ë°ìÊý¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ï¿Í¸ýµÞÁý¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á1979Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Ã»ÒÀ¯ºö¤òÆ³Æþ