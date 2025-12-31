¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù(Ëè½µÆüÍË14:00¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤Èà¤ÈÈà½÷¤Î¾ì¹ç¡×¤Î¿·ºî¤¬¡¢26Ç¯2·î¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÈÖ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¤ß¤½¤«2025 ÊüÁ÷30¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¢ÁðÈþ¹¬»á¥«¥ê¥¹¥Þº§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦¿¢ÁðÈþ¹¬»á¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÆþ²ñ¤·¤¿¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤ÎÆâÅÄ¤µ¤ó(Åö»þ55)¤é¤¬¡¢½÷À­¤Î¿´¤òÆÉ¤ß¼è¤ì¤º¡¢¶ìÇº¤·¤Ê¤¬