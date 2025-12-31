À¼Í¥¤Ç½÷Í¥¤ÎÆâÅÄè½¼Ó¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢£±£±ºÐÇ¯²¼¤ÎÇÐÍ¥¡¦À¼Í¥¤ÎÃæÂ¼Íã¡Ê£²£µ¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÆâÅÄ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼«É®¤ÎÊ¸½ñ¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¿¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â²¹¤«¤¯