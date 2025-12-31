¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¶ÛµÞ»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿½©¸µ¶¯¿¿¡Ê£±£¹¡Ë¤Ï¿·µï¤¹¤°¤ë¡Ê£³£´¡Ë¤ò£±²ó£³Ê¬£µ£±ÉÃ£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤Ç²¼¤·¤¿¡£Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ÎÌç²¼À¸¤È¤·¤Æ¡¢¥á¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²¦ºÂÀï¤ËÄ©¤à»Õ¾¢¤ËÇòÀ±¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡££±²ó¤«¤é½©¸µ¤Ïµ÷Î¥¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤éÂÇ·â¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¿·µï¤Ï°ìµ¤¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Ê¤¬¤éÀÜ¶áÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¡££³Ê¬²á¤®¡¢¿·µï¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤­¤¿¤È¤³¤í¤Ëº¸É¨¤òÊ¢Éô¤ËÆÍ¤­»É¤·¤Æ¡¢¿·