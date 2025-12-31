ÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡£·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤ÎÎëÌÚµ®Çî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁêÂ³¤·¤¿¡È¼Â²È¡É¤¬Éé¤Î°ä»º¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­¤À¤í¤¦¡£¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬6ÇÜ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤ä¡¢Çã¤¤¼ê¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ë1000Ëü±ß¤â¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£Ï·¸å»ñ¶â¤¬¿©¤¤¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê½Ð¸ýÀïÎ¬¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­¤À¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢£¼Â²È¤¬¡ÈÉé¤Î°ä»º¡É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¼Â²È¤ËÉÔÆ°»º¤¬¤¢¤ë¤´²ÈÄí¤â¾¯