¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥®¥ã¥ë¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥ë¡ÖSHIBUYA109¡×¤¬¹¥Ä´¤À¡£¾ï¤ËÊÑ¤ï¤ë¼ã¼Ô¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤É¤¦¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£±¿±Ä²ñ¼Ò¡ÖSHIBUYA109¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡×¤ÎÀÐÀî¤¢¤æ¤ß¼ÒÄ¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡½¡½¡£¡Ê¼èºà¡á¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Æî½¼¹À¡Ë»£±Æ¡áÌç´Ö¿·ÌïSHIBUYA109¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÀÐÀî¤¢¤æ¤ß¼ÒÄ¹ - »£±Æ¡áÌç´Ö¿·Ìï¢£Ç¯´ÖÆþ´Û¼Ô¿ô¤Ï1000Ëü¿ÍÌÜÁ°¡½¡½¤Þ¤º¡¢ºÇ¶á¤Î¾¦¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç