¢¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¼¥ó¥Ë¥ÁÂç³¢Æü£²£°£²£µ¡×¡Ê£³£±Æü¡¢Âå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´Û¡ËÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£³£±Æü¡¢Âå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç¡Ö¥¼¥ó¥Ë¥ÁÂç³¢Æü£²£°£²£µ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Ç¯´ÖºÇÂç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡ÖÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¤È¡Ö£È£Á£Ö£Ï£Ã¡×Ä¬ºê¹ë¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£»î¹ç¤ÏÄ¬ºê¤¬¥¸¥å¥ó¤Î±¦¥Ò¥¶¤òÅ°Äì¹¶·â¡£¥¸¥å¥ó¤â¥Á¥ç¥Ã¥×¡¢Æ¬ÆÍ¤­¤ÇÈ¿·â¤¹¤ë¡£´ÛÆâ¤ËÆß¤¤²»¤¬¶Á¤­ÅÏ¤ë¤Û¤É¤Î¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤ËÄ¬ºê¤ÏÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¿