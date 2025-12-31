Ä¹Ìî¸©¤È»³Íü¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÈ¬¥ö³ÙÏ¢Êö¤ÎÅÐ»³¸ý¡¦Ä¹Ìî¸©³ýÌî»Ô¤ÎÈþÇ»¸Í¸ý¡£¤±¤µ¤ÏÅß»³¤ÇÇ¯¤ò±Û¤½¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£°¦ÃÎ¤«¤é¤ÎÅÐ»³¼Ô¡ÖÀ±¶õ¤¬¤­¤ì¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤­¤ì¤¤¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤ÆÇ¯¤ò±Û¤·¤¿¤¤¡×Åìµþ¤«¤é¤ÎÅÐ»³¼Ô¡Ö¹Ô¤±¤¿¤é»³Äº¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤´Íè¸÷¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡×ÆÏ¤±¤òºÑ¤Þ¤»¤¿ÅÐ»³¼Ô¤¿¤Á¤ÏÉ¸¹â2899¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀÖ³Ù¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ìî¸©Æâ¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢»³³ÙÁøÆñ¤¬²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸©·Ù¤Ê¤É¤Ï°Â