Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é¤¢¤¹¤Ç2Ç¯¤Ç¤¹Ž¡ÈïºÒÃÏ¤Ç¤ÏÀ¸³èºÆ·ú¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤º¡¢¤¤¤Þ¤â1Ëü8000¿Í°Ê¾å¤¬²¾Àß½»Âð¤Ê¤É¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡2024Ç¯¸µÆü¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÎØÅç»Ô¤È»Ö²ìÄ®¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ7¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌŽ¡·úÊª¤ÎÅÝ²õ¤äÄÅÇÈ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÐÀî¡¢ÉÙ»³¡¢¿·³ã¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ698¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Þ¤â2¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤óŽ¡ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢²È²°¤ÎÈï³²¤¬11Ëü6400Åï°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢º£¤â9135À¤ÂÓ¡¢1Ëü8586¿Í¤¬²¾Àß½»Âð¤Ê¤É¤Ç¤ÎÀ¸³è