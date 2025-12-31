²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¶ÛµÞ»²Àï¤·¤¿ÃË¤¬¡¢¸µÎ©¤Áµ»¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼Áê¼ê¤Ë¾×·â¤Îº¸¥Ï¥¤KO·à¡£°ìÈ¯¤ÇÆ¬¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤ë¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥ß¥ë¥³¤ß¤¿¤¤¤À¡×¡ÖÁ´Á³¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÌã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÀïØË¤Îº¸¥Ï¥¤KO¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë2025Ç¯12·î31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢»¨²ì¡È¥ä¥óË·¡ÉÃ£Ìé¤È¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡É¥Ù¥¤¥Î¥¢¤¬ÂÐÀï¡£µÞî±¤ÎÂåÂÇ¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÈ¯¿Ê¤Ç¡È²È