¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ(2025Ç¯12·î28Æü¡Á2026Ç¯1·î12Æü)3735¹»¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï31Æü¡¢2²óÀï¤Î16»î¹ç¤¬³«ºÅ¡£A¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó²¦¼Ô¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ(·²ÇÏ)¤Ï¡¢¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à(Ê¼¸Ë)¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾15Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢Á°È¾40Ê¬¤Ë¤Ï2¼ºÅÀÌÜ¤òµÊ¤·ÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾31Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î´ØÁóÍÕÁª¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¹¶¤á¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤È1ÅÀ¤¬±ó¤¯2²óÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿