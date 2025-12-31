¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¸¶Àé¾½¡Ê37¡Ë¤¬31Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£11·î30Æü¤ËTBS·Ï¡ÖTHE TIME.¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°5»þ20Ê¬¡Ë¼èºàÃæ¤ËÉé¤Ã¤¿¡¢º¸æú¹ü¡Ê¤±¤¤¤³¤Ä¡Ë¹â¸¶¹üÀÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½ºß¡¢¾¾ÍÕ¾ó¤â2ËÜ¤«¤é1ËÜ¤Ë¤Ê¤ê¾¯¤·¤º¤ÄÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¼£ÎÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¸¶¤Ï¡¢Î¾¼ê¤ò¹­¤²¤Æ¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡Ö±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þº£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿2025Ç¯¤â¿§¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿