¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²è²È¡¢Åì»³³¡°Ð¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ÷·Ê²è¤ò½¸¤á¤¿ºîÉÊÅ¸¤¬ºä½Ð»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿¤ÃÇò¤ÊÀã·Ê¿§¤ÎÃæÌë¶õ¤Ëµ±¤¯Ìµ¿ô¤ÎÀ±¡£Åì»³³¡°Ð¤¬ÈÕÇ¯¤ËÉÁ¤¤¤¿¡Ö·î¸÷¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ºä½Ð»Ô¤ÎÅì»³³¡°Ð¤»¤È¤¦¤ÁÈþ½Ñ´Û¤Ç¤Ï¡¢É÷·Ê²è26ÅÀ¤ò½¸¤á¤¿ºîÉÊÅ¸¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸½ÃÏ¤ËÂ­¤ò±¿¤ó¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥¹¥±¥Ã¥Á¤ò¸µ¤ËÉ÷·Ê²è¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Åì»³³¡°Ð¡£Âì¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥±¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢²¼½ñ¤­¤Î±ôÉ®¤ÎÀ×¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¡Ê