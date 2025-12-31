ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¤Ë¤¢¤ëÆÁÀî·Ä´î¤ÎÊè¡Ê»³´ßÈþ´î¤µ¤óÄó¶¡¡Ë¹¾¸ÍËëÉÜºÇ¸å¤Î¾­·³¡¦ÆÁÀî·Ä´î¤¬ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¶½¤·¤¿ÆÁÀî·Ä´î²È¤Î5ÂåÌÜÅö¼ç»³´ßÈþ´î¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¡áÌ¾¸Å²°»Ô¡á¤¬¡¢ÀèÁÄ¤òº×¤ê¡¢Êè¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡Öº×ã«¾µ·Ñ¸¢¡×¤òÅìµþ¡¦¾åÌî¤Î¾åÌîÅì¾ÈµÜ¤Ë°Ü¤¹Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£»³´ß¤µ¤ó¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊè¤¸¤Þ¤¤¡×¤È²È·Ï¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡Ö²È¤¸¤Þ¤¤¡×¤Î°ì´Ä¡£·Ä´î¤é¤òº×¿À¤È¤¹¤ë¾åÌîÅì¾ÈµÜÂ¦¤Ï¡ÖÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¿·Þ¤¹¤ë