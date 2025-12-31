¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼ºÇÂç¼êPX¥Þ¡¼¥È¡ÊÁ´ÎþÊ¡ÍøÃæ¿´¡Ë·Ï¤Î·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPX Pay Plus¡×¡ÊÁ´»ÙÉÕ¡Ë¤¬¡¢Íè·î3Æü¤«¤éËÌÉô¤ÎÂæËÌ»Ô¤È¿·ËÌ»Ô¤Î¥á¥È¥í¡ÊMRT¡Ë¤ª¤è¤ÓÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬30Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£PX Pay Plus¤Þ¤¿¤ÏPX APP¤Î²ñ°÷¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç2¼¡¸µ¥³¡¼¥É¡ÊQR¥³¡¼¥É¡Ë¤òÉ½¼¨¤·¡¢±Ø¤Î²þ»¥µ¡¤ä¥Ð¥¹¼ÖÆâ¤ÎÆÉ¤ß¼è¤êµ¡¤Ë¤«¤¶¤¹¤³¤È¤Ç¾è¼Ö¤Ç¤­¤ë¡£ÂæËÌ¥á¥È¥í¤Ïº£·î7Æü¡¢Íè·î¤«¤é³Æ¼Ò¤ÎQR¥³¡¼¥É·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ë¾è¼Ö