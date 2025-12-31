Ãæ¹ñ¤ÏËÌµþ»þ´Ö12·î31Æü¸áÁ°6»þ40Ê¬¡¢Ãæ¹ñÆîÉô¤Î³¤ÆîÅç¤ÎÊ¸¾»±ÒÀ±È¯¼Í¾ì¤Ç¡ÖÄ¹À¬7¹æ²þ¡×¥­¥ã¥ê¥¢¥í¥±¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¡Ö¼ÂÁ©29¹æ¡×±ÒÀ±AÀ±¡¢BÀ±¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£±ÒÀ±¤Ï½çÄ´¤ËÍ½Äêµ°Æ»¤Ë¾è¤ê¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²Ç¤Ì³¤Ï±ßËþ¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±ÒÀ±¤Ï¼ç¤Ë±§ÃèÌÜÉ¸Ãµºº¤Î¿·µ»½Ñ¸¡¾Ú»î¸³¤ÎÅ¸³«¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ä¹À¬¥·¥ê¡¼¥º¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ïº£²ó¤Ç623²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë