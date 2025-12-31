¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÃæ¿´¤ÇÀïÁè¤¬µ¯¤­¤ë¡×¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜ¤Ï2025Ç¯7·î¡¢¹ñÌ±¤Ë·Ù¹ð¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÄäÀï¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤â¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¥í¥·¥¢¤Ï·³»öÎÏ¤ò²óÉü¤·¤ÆºÆ¤Ó¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò¶¼¤«¤¹¡½¡½¸½ºß¡¢¤³¤ì¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î·³¥È¥Ã¥×¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¸«²ò¤À¡£´íµ¡´¶¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡© ¥Õ¥é¥ó¥¹·³¤Î¡ÈÆ¬Ç¾¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëÅý¹ç»²ËÅËÜÉô¤ÎÃ´Åö´±¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¢£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÇ÷¤ëÀïÁè¡©¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¼º¤¦³Ð¸ç¤Ê¤±¤ì¤Ð´í¸±¤Ë¡×25Ç¯7·î¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹