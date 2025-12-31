Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤Ï31Æü¡¢2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì·§ËÜ¸©ÂåÉ½¤ÎÂçÄÅ¤¬ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ë¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¯¤â¶¯¹ë¹»Æ±»Î¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿2²óÀï¤ÇÂçÄÅ¤ÏÀÄ¿¹ÂåÉ½¤ÎÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï¡¢Á°È¾¤«¤éÂçÄÅ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¤¬ÆÀÅÀ¤Ç¤­¤º0ÂÐ0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾8Ê¬¡£ÂçÄÅ¤Ï¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é»³²¼¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¡¢2Ç¯À¸¤Î»³ËÜÍã¤¬È¿±þ¤·¤è¤¦¤ä¤¯¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾28Ê¬¡£ÂçÄÅ¤ÏÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤¿¥Üー¥ë¤òÂ¼¾å·Ä¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤á