ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¡á2025Ç¯11·î¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¥Ø¥ê¤«¤é¡Ë½»Âð¤ÎÅÝ²õ¤¬Áê¼¡¤¤¤À2024Ç¯¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¸å¡¢Á´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î9³ä¤ËÅö¤¿¤ë43ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬¡¢½»ÂðÂÑ¿Ì²½¤ÎÊä½õ¶â°ú¤­¾å¤²¤Ê¤É½»Ì±»Ù±ç¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬31Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÂÑ¿Ì²½¤Î½ÅÍ×À­¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¡¢»ñºà¹âÆ­¤Î¾õ¶·¤âÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÇÃÇ¤ä²þ½¤ÈñÍÑ¤ÎÊä½õ¶â°ú¤­¾å¤²¤ä¡¢Êä½õÂÐ¾Ý¤Î½»Âð¤Î³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤¬È½ÌÀ¡£ÀìÌç²È¤«¤é¤Ï¤µ¤é¤Ê