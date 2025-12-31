½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÇÏ¾ìºé´õ¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬£³£°Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Î±þ±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿½é¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë´ÑÀï¤Ç¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Èµ­¤·¡¢£Ó£Ö¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¤Î»î¹ç´ÑÀï¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬Â®¤¯¤Æ¡¢Áª¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¤¿¤Ó¡Ø¤ï¡¼¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶Æ°¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÇÏ¾ì¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¥³¡¼¥È¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î¹â¶¶Íõ¤é