µîÇ¯¤Î¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é2Ç¯¤Ç¤¹¡£ÎØÅç»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÐÄ¥ÎØÅçÄ«»Ô¤Ç¤Ï¿·Ç¯¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë½»Ì±¤é¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎØÅç»Ô¤Î¥ï¥¤¥×¥é¥¶ÎØÅç¤Ç¤ª¤è¤½20Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë½ÐÄ¥ÎØÅçÄ«»Ô¡£Âç¤ß¤½¤«¤Î31Æü¤ÏÀµ·î¾þ¤ê¤ä¿©ºà¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ÓÃÏ¸µ½»Ì±¤äµ¢¾ÊµÒ¤é¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£ÃÏ¸µ½»Ì±¡Ö2Ç¯¤Û¤ÉÃÏ¿Ì¤«¤é·Ð¤Á¤Þ¤¹¤·¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤­¤«¤Ã¤¿¤·ÍèÇ¯¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¢£ÎØÅç»Ô¤Ëµ¢¾Ê¡ÖÄ«»Ô¤Î¿Í