¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÀ¼Í¥¡¦½÷Í¥¤ÎÆâÅÄè½¼Ó¡Ê36¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Íã¡Ê25¡Ë¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿12·î31Æü¡¢¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥¢¥Ë¡¼¼ç±é¡¦36ºÐ½÷Í¥¡¢Ã£É®¤¹¤®¤ëÄ¾É®½ñÌÌ¢¡ÆâÅÄè½¼Ó¡õÃæÂ¼Íã¡¢·ëº§È¯É½2¿Í¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿Ï¢Ì¾¤Î½ñÌÌ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡£»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ëº§¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò