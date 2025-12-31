¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û±Ç²è¡ÖÏ»¿Í¤Î±³¤Ä¤­¤ÊÂç³ØÀ¸¡×¡Ê2024¡Ë¤¬12·î26Æü¤è¤ê¡¢Prime Video¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤ò³«»Ï¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤ÏºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¾Ò²ð¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥­¥ã¥¹¥È¤Î¼èºà¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍÊÕÈþÇÈ¡õ»³²¼Èþ·î¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×»Ñ¢¡±Ç²è¡ÖÏ»¿Í¤Î±³¤Ä¤­¤ÊÂç³ØÀ¸¡×2021Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡Ö2022Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¡×¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤Ê¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÀÊ´¬¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÎß·×65ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëÀõÁÒ½©À®¤Ë¤è¤ëÆ±