¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦³¿Äâ¤Î¥¤¥ï¥¯¥é¡Ê35ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±´ü¤È¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤âÁ´¤¯¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ùæ¤á¤ËÙæ¤á¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÇº¤ß¤À¤Ã¤¿¤é»ä¤¬°ìÈÖÅú¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç²óÅú¤ò½Ð¤¹´ë²è¤Ç¡¢¡Ö¿¦¾ì¤ÎÆ±´ü¤ÈÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¿¦¾ìÎø°¦¤Ê¤ó¤Æ¥À¥µ¤¤¡£Éâ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á°­¤¤¤È¸À¤ï¤ì