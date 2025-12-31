¼«Âð¤ÎÄí¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿»ÒÇ­¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤«¤éÌó1¥ö·î¡£¤¹¤Ã¤«¤êÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢µ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç4800ºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¡¢¡ÖÂç¤­¤µ¤âÉ½¾ð¤â¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡§Äí¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡Ø¸±¤·¤¤´é¤Ä¤­¤Î»ÒÇ­¡Ù¢ªÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡Ä1¤«·î¸å¤Î¡Ø·àÅª¤ÊÊÑ²½¡Ù¤Ë´¶Æ°¡Û Äí¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë»ÒÇ­ TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ønekoten¡Ù¤ËÅê¹Æ