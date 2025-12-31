Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À2025Ç¯¤Î¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2025Ç¯2·î18Æüµ­»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡ö¡ö¡öº®¤ß¹ç¤Ã¤¿ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¡Ö¥É¥¢¤¬³«¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤¿Í¡×¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥É¥¢ÉÕ¶á¤Î³Ñ¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ê¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢¹ß¤ê¤ëµÒ¤¬¤¤¤è¤¦¤È¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ëµÒ¤¬¤¤¤è¤¦¤È¡¢¤³¤³¤Ï