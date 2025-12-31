½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Êì¤¬Âç¹¥¤­¤Ç¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤­¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¶¶ËÜ¤ÏMC¤Î¡ÖDOMOTO¡×¤é¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¤Î¡ÖÌÚ¸Ï¤é¤·¤ËÊú¤«¤ì¤Æ¡×¤ò²Î¤¦¤³¤È¤Ë¡£Æ²ËÜ¹ä¤¬¡Ö¤´²ÈÂ²¤â´î¤ó¤Ç¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦Âç´î¤Ó¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Âç¤Î¤ª2¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£Êì¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¡Ö¿ÍÀ¸½é¤á¤Æ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼