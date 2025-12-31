JRÅìÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤È¹Ò¶õµ¡¤¬Ï¢·È¤·¤¿¿·Í¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖJAL de¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î13Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎó¼Ö²ÙÊªÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¤È¡¢JAL¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ñºÝÀþ¹Ò¶õ²ßÊªÍ¢Á÷¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Í¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£Í¢Á÷¤äÄÌ´Ø¼êÂ³¤­¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¤¡¢¿×Â®¤Ë²ÙÊª¤òÇÛÁ÷¤Ç¤­¤ë¡£¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹Å¸³«±Ø¤«¤é¡¢±©ÅÄ¡¦À®ÅÄ·ÐÍ³¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡¢¹á¹Á¡¢ÂæËÌ¤Î4ÅÔ»Ô5¶õ¹Á¤ØÍ¢