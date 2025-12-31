¢¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¢¦£²²óÀïÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë£²¡½£°ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë£²²óÀï¶þ»Ø¤Î¹¥¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï¡¢ÂçÄÅ¤¬ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ò£²¡½£°¤ÇÂà¤±¡¢£³²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡ö¡ö¡öÀÄ¿¹»³ÅÄ¤¬£²²óÀï¤Ç»¶¤Ã¤¿¡££²£¹Æü¤Î£±²óÀï½é¼Ç¶¶ËÜÀï¡Ê£µ¡»£°¡Ë¤Ç¤ÎÂç¾¡¤«¤é°ìÅ¾¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½øÈ×¤«¤é¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡££°¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£¸Ê¬¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±£²£¸Ê¬¤Ë¤â¼ºÅÀ¤·¤¿¡£ÅÁÅý¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ë³èÏ©¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç