¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤â¸«¤ë¤·¡¢TVer¤Ç¤â¸«¤ëÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¼ãÄÐÀé²Æ¤¬¡¢¡Öº£Ç¯¡¢ËÜÅö¤Ï¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¥®¥ê¥®¥ê¸À¤ï¤º¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤À¸ÀÍÕ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡È¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤ë¤Ê¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó´Ñ¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£¼ãÄÐ¼«¿È¤Ï¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢º£¸å½Ð±é¤·¤½¤¦¤Ê