É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ?ÅÁÀâµé¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó?¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½GK¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜÊÂ·ò¼£¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î340Ëü±ßÅªÃæ¤òÃ¡¤­½Ð¤·¤¿¡£¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½FW¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÊ¡¦´Ý»³·ËÎ¤Æà¤È¤È¤â¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ø¼°YouTube¤Î17Æü¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ë½Ð±é¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖSGÂè40²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×2ÆüÌÜ¤Î11¥ì¡¼¥¹¤Ç¡Ö1¢á4¢á6¡×¡Ö2¢á3¢á5¡×¤Î3Ï¢Ã±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ØÆþ¡£¡Ö5000±ß»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ÎËÍ¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥É¡¼¥ó¤È¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÃÀÀë¸À¤¹