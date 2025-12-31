◆全国高校サッカー選手権2回戦神村学園6―0東海学園（31日、ニッパツ三ツ沢球技場）2回戦が行われ、全国高校総体（インターハイ）王者の神村学園（鹿児島）が東海学園（愛知）を圧倒した。前半19分、FW倉中悠駕（3年）の先制ゴールを口火にゴールラッシュが始まった。25分にFW日郄元（同）、28分にDF荒木仁翔（同）が強烈なミドルシュートを決め、33分に日郄がヘディングで自身2点目を奪い、前半だけで4得点を
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 1歳の娘が緊急入院 ヒカキン告白
- 2. 郷ひろみの扱い 紅白に疑問の声
- 3. こども園で誤嚥 3歳が寝たきりに
- 4. ガンジス川の沐浴で日本人放尿か
- 5. 年末ジャンボ宝くじ当せん番号は
- 6. 紅白タイテ発表 ミセスで幕開け
- 7. 「少ない」柴田理恵の受給年金額
- 8. 箕輪氏「ジャングリア酷かった」
- 9. レコ大 ミセスが史上初の快挙
- 10. エステ店女性刺傷 中国人男逮捕
- 1. こども園で誤嚥 3歳が寝たきりに
- 2. エステ店女性刺傷 中国人男逮捕
- 3. 男性遺体「動物が食べたのでは」
- 4. 煽り運転され「Hei Siri」で回避
- 5. 乳首切断 コスプレイヤーに恐怖
- 6. 容器を口に 養老乃瀧で写真拡散
- 7. 非情な差し押さえも 異例展開に
- 8. 番組放送の前日に逮捕 耳疑った
- 9. 強姦殺人 変わり果てた娘と面会
- 10. 穴水町議長 餅を詰まらせ死亡
- 1. ベロ舐められた4歳女児 不登園に
- 2. 江口寿史氏 作品巡る騒動に言及
- 3. 年金額に女性絶句 納得いかない
- 4. 「温度調節ケトル」と至福の時間
- 5. 16歳eスポーツ少女殺害 現場の今
- 6. 200万円奪い、外国人逃走 茨城
- 7. 冬コミ 東京ビックサイトで開幕
- 8. 母子4人死亡事件 父親は憔悴か
- 9. 世田谷殺害 不可解な行動に指摘
- 10. 母も解けず検索…小6の面積問題
- 1. ガンジス川の沐浴で日本人放尿か
- 2. ケネディ氏の孫 35歳で亡くなる
- 3. トヨタ販売店前で男が体にくくりつけた爆薬を爆発させて死亡、4人けが―中国
- 4. 中国発キャラ「ラブブ」人気失速
- 5. 英&欧大陸結ぶ高速鉄道 運休に
- 6. BoA引退か 12月31日付で契約満了
- 7. FA-50の改修 米の姿勢が影響か
- 8. 豊田遥夏と金メダリストに熱愛説
- 9. ビーバーのダムで約2億の節約に
- 10. 中国男性が呼吸困難「ダウン肺」
- 1. 「現金お断り」店と客のトラブル
- 2. TSMC、2ナノ量産開始 最先端の半導体
- 3. スマホ代「見直さない派」は損か
- 4. おせちの食べ方 これだけはダメ
- 5. KDDI株 20年以上放置したら?
- 6. 高収入を狙える? 大企業の課長
- 7. 生活水準を保つ 3つの対策
- 8. 玄関開けたら分かる汚部屋の兆候
- 9. 年末年始 半数が「帰省しない」
- 10. 40歳でNISA開始、50歳で増やす?
- 1. 次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版が認証通過
- 2. LINE乗っ取りの手口と対策を解説
- 3. SBグループ 6250億円で買収へ
- 4. 知る人ぞ知るキーボードショート
- 5. 食器洗いの負担増加 W課金が最多
- 6. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
- 7. 無意識に同意→個情が筒抜けに?
- 8. 買ってよかった「おうち洗車を快適にしてくれる高圧洗浄機」3選
- 9. 新iOS 26の便利な機能使い道3つ
- 10. AI専門チャンネルが選ぶ「2025年に使うべき無料AIツールトップ10」生成AIの最新勢力図を徹底解説
- 11. スマホの実売台数ランキング
- 12. 「HTTわくわくサイエンスショー2025」開催 / 理論と現場が交差した「デカボサミット2025」レポート【まとめ記事】
- 13. 「Nothing Headphone (1)」と「Nothing Ear (3)」のどちらが買いか考察してみる
- 14. フィルムカメラ MF撮影のコツ
- 15. OpenAIが「GPT-4o」を発表、人間と同等の速さでテキスト・音声・カメラ入力を処理可能で「周囲を見渡して状況判断」「数学の解き方を教える」「AI同士で会話して作曲」など多様な操作を実行可能
- 16. １月公開の『悪魔のいけにえ 公開50周年記念版』、豪華執筆陣によるパンフレットが発売 「人類史上最高傑作のひとつ」［ホラー通信］
- 17. ChatGPTの「アダルトモード」、2026年に登場
- 18. サムスン 公式ストアを開店
- 19. 柔らかいハイライトが特徴。独自フィルター搭載のハイエンドコンデジ「RICOH GR IV HDF」
- 20. フォルダブルスマホ「motorola razr 50 ultra」の日本向けメーカー版にAndroid 16へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が提供開始
- 1. 3連覇中の卓球・早田ひなが報告
- 2. 榎本加奈子さんの近影に反響続出
- 3. 置き石マーキング 被害額1350万
- 4. オコエ瑠偉 行方不明報道の真相
- 5. 「さいたまスーパーアリーナから光るネギを持った人が大量に出てきたけど何？？」犖るネギ瓩Xで話題！「正体これ」「めっちゃシュール」
- 6. マエケンに内部情報筒抜けだった
- 7. フィギュアで「親子競技?」騒然
- 8. メッツが千賀放出か 衝撃の報道
- 9. 久保建英「絶対許せない」大激怒
- 10. ド軍選手の「やり投げ」賛否も
- 1. 1歳の娘が緊急入院 ヒカキン告白
- 2. 郷ひろみの扱い 紅白に疑問の声
- 3. 年末ジャンボ宝くじ当せん番号は
- 4. 紅白タイテ発表 ミセスで幕開け
- 5. 「少ない」柴田理恵の受給年金額
- 6. 箕輪氏「ジャングリア酷かった」
- 7. レコ大 ミセスが史上初の快挙
- 8. 90歳→88歳に声優交代 話題に
- 9. 松田聖子 紅白究極の大トリな訳
- 10. 川口春奈が最強なのかもしれない
- 1. 性交渉後に出血 夫は涙止まらず
- 2. 「運」を持てる人の特徴とは
- 3. 掃除に活躍 100均のすきま用綿棒
- 4. セブンマニアが驚く新作スイーツ
- 5. ワークマンの「あったかパンツ」
- 6. オーブン不要 ミニココット
- 7. しまむらマニアが絶賛した購入品
- 8. 年末義実家でこき使われる嫁救う
- 9. 「曲輪田」はなんて読む？山梨県にある...ひらがな4文字の地名！
- 10. 「異世界を見る方法」に戸惑いも