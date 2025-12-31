◆全国高校サッカー選手権2回戦神村学園6―0東海学園（31日、ニッパツ三ツ沢球技場）2回戦が行われ、全国高校総体（インターハイ）王者の神村学園（鹿児島）が東海学園（愛知）を圧倒した。前半19分、FW倉中悠駕（3年）の先制ゴールを口火にゴールラッシュが始まった。25分にFW日郄元（同）、28分にDF荒木仁翔（同）が強烈なミドルシュートを決め、33分に日郄がヘディングで自身2点目を奪い、前半だけで4得点を