ÆüÃæ·ÐºÑ¶¨²ñ¡¢£±·î¤ÎË¬Ãæ¤ò±ä´ü ÆüÃæ·ÐºÑ¶¨²ñ¤È·ÐÃÄÏ¢¡¢ÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Î¥È¥Ã¥×¤¬Î¨¤¤¤ë·ÐºÑÂåÉ½ÃÄ¤¬£²£°£²£¶ Ç¯£±·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌµþË¬Ìä¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬£³£±ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£½¬¶áÊ¿»ØÆ³Éô¤È¤Î ÌÌ²ñ¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌÀ³Î¤Ê²óÅú¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡£ ¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡Ë