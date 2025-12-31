¢£Take1¡õTake2¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤¿Æ°¤­¤ò¤ß¤»¤ë¤Õ¤¿¤ê ¡ÚÆ°²è¡Û±ÊÀ¥Î÷¡õÊ¡»³²í¼£¤Î¡ÖTheater¡×¥À¥ó¥¹①～② King ¡õ Prince¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ±ÊÀ¥Î÷¤ÈÊ¡»³²í¼£¤Î¡ÖTheater¡×¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¤É¤Á¤é¤ÎÆ°²è¤Ë¤â±ÊÀ¥¤Ï¥Ä¥¤ー¥É¥¹ー¥Ä¡¢Ê¡»³¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥¹ー¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¡£ ¡ÖTake1¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Î°Å¤¤Ï­²¼¤ò¸ª¤òÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇÍ¥²í¤ËïèÊâ¡£¥¯¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤âÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë¼ê¤òÃ¡