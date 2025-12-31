¢£¡ØYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¡Ê31Æü¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÂè3»î¹çRIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡Ê5Ê¬3¥é¥¦¥ó¥É¡Ë¡Ú»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡Û¼ÄÄÍÃ¤¼ù¡ÖÀ¸ÊªÅª¤Ë²¶¤Î¤Û¤¦¤¬ÉÚß·¤è¤ê¶¯¤¤¡£¤â¤¦²¶¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹¤Ê¡×°ø±ï¤Ë½ª·ëÀë¸À¢þ¼ÄÄÍÃ¤¼ù ¡½ XÉÚß·ÂçÃÒ2¥é¥¦¥ó¥É3Ê¬22ÉÃKO¡Ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Ñ¥ó¥Á¡Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÀï¤ÇÉÚß·ÂçÃÒ¤òÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¤·¤¿¼ÄÄÍÃ¤¼ù¤¬¡¢»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤¬¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤»¤¿¡×¤ÈMMA½é