Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ç£³Ç¯¤Ö¤ê£¹ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¶ðÂç¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¶ÌÀî¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¾å²¬ßê¡Ê¤³¤¦¡¢£±Ç¯¡Ë¤¬£±£´Ê¬£²ÉÃ£²¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ç¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿¡£È¢º¬±ØÅÁÄ¾Á°¤ÎÇ¯Ëö¡¢³Æ¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÅÐÏ¿³°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëµ­Ï¿²ñ¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ£°¶è¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£Ç®¤¤Áö¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¾å²¬¤Ï¡Ö