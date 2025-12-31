Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡¢Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¤ÎÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1Åù¡¦Á°¸å¾Þ¹ç¤ï¤»¤Æ10²¯±ß¤ÎÅöÁªÈÖ¹æ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÅö¤»¤óÈÖ¹æ¡Ê²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤â¡Ëº£Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¤Ï1Åù¤Î7²¯±ß¤¬23ËÜ¡¢Á°¸å¾Þ¤Î1²¯5ÀéËü±ß¤¬46ËÜ¤Ç¡¢1Åù¤ÈÁ°¸å¾Þ¤ò¹ç¤ï¤»10²¯±ß¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£1Åù¡¢7²¯±ß¤ÎÅöÁªÈÖ¹æ¤Ï22ÁÈ146504¡¢2Åù¡¢1²¯±ß¤Ï43ÁÈ¤Î127948ÈÖ¤Ê¤É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö¤»¤ó¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ï¡¢1·î8Æü¤«¤é1Ç¯´Ö¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë