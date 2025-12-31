¥·¥§¥é¥È¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¹­Åç¤Ï¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡ÖStrawberry with Chocolate¡×¤ò12·î26Æü¤«¤é2026Ç¯2·î15Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¡¢»ÀÌ£¤È¥«¥«¥ª¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥±¡¼¥­¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤¤¤¦¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥«¥·¥¹¥·¥ç¥³¥é¥Ð¥Ë¡¼¥æ¡×¤Ï¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¸¥å¥ì¤ä¥«¥·¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥à¡¼¥¹¡¢¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥ß¥ë¥¯¥ª¥Ú¥é¡×¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼