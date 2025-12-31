12·î30Æü¡¢¤Ð¤ó¤¨¤¤½½¾¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³«ºÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¾¡ÇÏÅêÉ¼·ôÈ¯Çä³Û¤¬9²¯4617Ëü9600±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ð¤ó¤¨¤¤¶¥ÇÏ»Ë¾åºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹â³Û¤Ï¡¢2024Ç¯12·î30Æü¤Ëµ­Ï¿¤·¤¿8²¯7127Ëü3600±ß¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤òÂç¤­¤¯¾å²ó¤ê¡¢½é¤Î9²¯±ßÄ¶¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¤Ð¤ó¤¨¤¤¥À¡¼¥Ó¡¼¡Û¥­¥ç¥¦¥¨¥¤¥¨¡¼¥¹¤¬À©ÇÆ¡¢À¤Âå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¯1¥ì¡¼¥¹¡¦1³«ºÅ¤¢¤¿¤ê¤Ç¤â¥ì¥³¡¼¥É¹¹¿·Æ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè11¶¥Áö¡ÖÂè54²ó¤Ð¤ó¤¨¤¤¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤ÎÈ¯Çä³Û¤Ï