12·î30Æü¡¢Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÅìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë¡ÊS3¡¦3ºÐ¾åÌÆ¡¦¥À1600m¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌðÌîµ®Ç·µ³¾è¤Î4ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Û¡¼¥ê¡¼¥°¥ì¥¤¥ë¡ÊÌÆ3¡¦Àîºê¡¦ÆâÅÄ¾¡µÁ¡Ë¤¬²÷¾¡¡£1¥ì¡¼¥¹¤ÎÇäÆÀ¶â¤Ï10²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢Æ±¶¥Áö¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤Ø¤ÎÆþ¾ì¿Í°÷¤Ï1Ëü1901¿Í¤ÇÁ°Ç¯Èæ107.5¡ó¡Ê1Ëü1067¿Í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¶¥Áö¤ÎÇäÆÀ¶â¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£¡ÚÅìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë¡Û4ÈÖ¿Íµ¤¥Û¡¼¥ê¡¼¥°¥ì¥¤¥ë°µ¾¡¡Ä16ÈÖ¿Íµ¤¥³¥¢¥ê¥ª¤¬ÇÈÍð¤Î2ÃåÆþ¾ì