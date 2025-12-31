ÆüËÜ¥Ï¥à¤ä¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ºå¿À¤Ç³èÌö¤·¤¿»å°æ²ÅÃË»á¤¬£³£°Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÇØÃæ¤ä¤Ð¤¤ÇØÃæ¤¬¡ÄÈà¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¡×¤È¥¸¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£»å°æ»á¤¬¡ÖÈà¤é¡×¤ÈÌð°õ¤Çµ­¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£Á£í£ï£ô£ô£é¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë´Ú¹ñ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹³¦¤ÎÂçÊª¤È¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢£Ó£È£É£Î£å£å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ß¥ó¥Û¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î»å°æ»á¤ä¥ß¥ó¥Û¤¬¡¢È¯Ã£¤·¤¿¶ÚÆù¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë·ü¿â¤ä¥í