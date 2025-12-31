¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ²þ³×°Æ¤ÎÃì¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄÌÇ¯³«ºÅ²½¡×¤Ë¸þ¤±¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¤Ï2026Ç¯¡¢±¿±Ä¤Î´ðËÜ¸¶Â§¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö³«ºÅ´ð½àÍ×¹à¡×¤Î²þÄê¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬31Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£³«ºÅ»þ´ü¤ä´ü´Ö¤ò½ÀÆð¤ËÀßÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦²þ¤á¤ëÊý¸þ¡£