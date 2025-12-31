ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¤Î½»Âð²ÐºÒ¸½¾ì¡á31Æü¸á¸å1»þ26Ê¬31Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢ÂçºåÉÜËçÊý»ÔµÜÇ·ºå2ÃúÌÜ¤Î½»Âð¤Ç¡Ö±ê¤È±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤é119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÜ·ÙËçÊý½ð¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2³¬·ú¤Æ½»Âð¤¬¾Æ¤±¡¢1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£½»¿Í¤Î¹âÎð½÷À­¤âÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡£Æ±µï¤Î60ÂåÂ©»Ò¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½ð¤¬¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤ë¡£¸½¾ì¤ÏµþºåËÜÀþËçÊý»Ô±Ø¤«¤éÅì¤ËÌó700¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»Âð³¹¡£